Проте невдовзі цифра може стати у два рази більшою. Про це розповів журналістам голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Не всю територію області обстрілюють

За словами посадовця, бої не припиняються вже протягом місяця. Особливо це стосується території, яка межує з Донбасом.

В нас зафіксовано 411 випадків руйнувань будинків. В Гуляйполі вже кілька тижнів ведуться бої, і там обрахувати важко,

– сказав Старух.

Він пояснив, що якраз завдяки Гуляйполю кількість зафіксованих руйнувань може стрімко зрости. Проте додав, що є в регіоні території, які практично не були під обстрілами ворога.

Наслідки дій росіян на Запоріжжі / Фото з телеграму Олександра Старуха

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