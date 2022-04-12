Проте невдовзі цифра може стати у два рази більшою. Про це розповів журналістам голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
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Не всю територію області обстрілюють
За словами посадовця, бої не припиняються вже протягом місяця. Особливо це стосується території, яка межує з Донбасом.
В нас зафіксовано 411 випадків руйнувань будинків. В Гуляйполі вже кілька тижнів ведуться бої, і там обрахувати важко,
– сказав Старух.
Він пояснив, що якраз завдяки Гуляйполю кількість зафіксованих руйнувань може стрімко зрости. Проте додав, що є в регіоні території, які практично не були під обстрілами ворога.
Наслідки дій росіян на Запоріжжі / Фото з телеграму Олександра Старуха
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