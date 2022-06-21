Оккупанты в Черном море планируют пополнить флот подводной лодкой, – Братчук

Россияне продолжают блокаду Черного моря и украинских портов. Группировка судов врага может получить усиление.

Ситуация в Черном море остается без изменений. Российские оккупанты блокируют судоходство и угрожают Украине ракетными обстрелами.

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Группировка судов врага может получить усиление

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, экипаж ракетного крейсера "Москва", который потопили ВСУ, хотят снова отправить на фронт. Россия хочет во что бы то ни стало утилизировать тех 49 солдат, которым чудом удалось выжить. Кремль дает ясно понять своим солдатам – каждый из них обречен на смерть в Украине.

Также известно о желании врага усилить свои силы в Черном море.

Они хотят пополнить свою флотилию подлодкой, но она дефективная. Ее подремонтировали, чтобы она могла запускать ракеты типа "Калибр", но переживет ли она подобный запуск – большой вопрос,

– сообщил Братчук.

Есть очень большой шанс, что эта субмарина станет первой подводной лодкой россиян, которая пойдет ко дну во время полномасштабной войны России с Украиной.

Сейчас в Черном море 5 вражеских носителей крылатых ракет: подлодка и 4 больших десантных корабля. Угроза ракетных обстрелов украинских городов сохраняется.

Также Братчук напомнил, что к берегам Одесщины относит очень много российских мин, поэтому нужно выполнять все требования и заботиться о безопасности. Посещение пляжей и купание в море запрещено, нарушение правил может стоить жизни.

Война России против Украины: последние события

На Востоке россияне продолжают вести активные наступательные действия, но вынуждены перегруппировать свои силы. Некоторые подразделения им пришлось вывести из Украины для восстановления потерь, также у оккупантов сильно упал моральный дух из-за отсутствия ротации. Сейчас россияне пытаются атаковать сводные подразделения.

Россияне активно готовятся обороняться в Херсоне, вокруг города и на промышленных объектах они оборудуют позиции.

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