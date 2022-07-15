Парня задержали за нарушение комендантского часа

Местные жители рассказали журналистам 24 канала, что парня задержали после 22 часов, когда в городе был объявлен комендантский час.

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За нарушение комендантского часа его отправили "на подвал" в здание 17 Высшего профессионального училища.

Как сообщили местные жители, несколько дней подряд знакомые парня собирали деньги и относили их оккупантам как выкуп. Все для того, чтобы россияне не пытали украинца.

В то же время оккупанты не спешат освобождать задержанного. Они говорят, что сделают это когда захотят.

Что известно о пыточной оккупантов в Геническе

Недавно местные жители в Геническе рассказали 24 каналу жуткую историю о том, как женщина решила сдать россиянам своего мужа.

Пыточная оккупантов размещена в здании ВПУ №17, где россияне издеваются над украинцами и крымскими татарами, которые открыто поддерживают Украину.

Местная женщина решила проучить своего мужчину за злоупотребление алкоголем. Она хотела, чтобы россияне "напугали" ее мужа. Но через неделю в неволе он изменился до неузнаваемости: россияне выбили ему зубы и не кормили. Местный житель едва мог ходить.

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В Херсонской области из плена удалось освободить 5 человек

российские военные на оккупированных территориях похищают украинцев, чтобы пополнить обменный фонд или потребовать выкуп. В плен к врагу попадают военные, ветераны, чиновники, активисты и другие мирные люди.

Недавно украинские разведчики провели спецоперацию в Херсонской области, благодаря которой из плена были спасены 5 человек.

Среди освобожденных пленных – военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица. Сообщается, что один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.

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