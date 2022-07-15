Хлопця затримали за порушення комендантської години

Місцеві жителі розповіли журналістам 24 каналу, що хлопця затримали після 22 години, коли в місті була оголошена комендантська година.

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За порушення комендантської години його відправили "на підвал" у будівлю 17 Вищого професійного училища.

Як повідомили місцеві, декілька днів поспіль знайомі хлопця збирали гроші та відносили їх окупантам як викуп. Усе для того, щоб росіяни не катували українця.

Водночас окупанти не поспішають звільняти затриманого. Вони говорять, що зроблять це, коли захочуть.

Що відомо про катівню окупантів у Генічеську

Нещодавно місцеві жителі у Генічеську розповіли 24 каналу моторошну історію про те, як жінка вирішила здати росіянам свого чоловіка.

Катівня окупантів розміщена у будівлі ВПУ №17, де росіяни знущаються з українців і кримських татар, які відкрито підтримують Україну.

Місцева жінка вирішила провчити свого чоловіка за зловживання алкоголю. Вона хотіла, щоб росіяни "налякали" її чоловіка. Та через тиждень у неволі він змінився до невпізнання: росіяни вбили йому зуби та не годували. Місцевий житель ледь міг ходити.

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На Херсонщині з полону вдалося звільнити 5 людей

російські військові на окупованих територіях викрадають українців, щоб поповнити обмінний фонд або для того, щоб вимагати викуп. У полон до ворога потрапляють військові, ветерани, чиновники, активісти та інші мирні люди.

Нещодавно українській розвідники провели спецоперацію в Херсонській області, завдяки якій з полону було врятовано 5 людей.

Серед звільнених полонених – військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Повідомляється, що один зі звільнених має серйозне бойове поранення.

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