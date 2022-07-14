Про те, що у приміщенні училища окупанти облаштували катівню на зразок донецької "Ізоляції", було відомо давно. Там, де колись навчали дітей, тепер проводять допити та тортури.

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Місцеві жителі розповіли 24 каналу моторошну історію про те, як жінка вирішила здати росіян свого чоловіка.

Жінка здала у катівню в Генічеську свого чоловіка

У Генічеську місцева жінка вирішила здати російським окупантам свого чоловіка. Він зловживає алкогольними напоями, тож вона хотіла, щоб його "налякали". Здававши його росіянам, вона додала, що чоловік ще й підтримує Україну.

Вона забрала його через тиждень й він змінився до невпізнання – з вибитими зубами, схудлий та сивий.

Вибили зуби, не годували зовсім. Посивів, ледве міг ходити,
– розповіли місцеві жителі.

Як живе захоплений Генічеськ:

До слова, 3 червня Володимир Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації у Генічеську. За попередньою інформацією, її має очолити заступник голови Чорнобаївської сільради Євгеній Родіонов.

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