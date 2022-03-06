Окупанти сподівалися, що мирні жителі будуть зустрічати їх з квітами. Однак уся Україна почала боротися з ворогами – фермери захоплюють російські танки, жителі великих та малих населених пунктів готують коктейлі Молотова чи навіть без зброї намагаються вигнати загарбників геть.

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У Генічеську влаштували мітинг проти загарбників

Попри те, що Генічеськ наразі тимчасово окупували вороги, дух мирних жителів – бойовий. Вони не хочуть приймати російських загарбників та всіляко намагаються їх прогнати.

Зокрема, у місті влаштували великий мирний мітинг. Люди вийшли на вулицю з українськими прапорами, щоб показати окупантам, що їм тут не раді.

На протест вийшли чоловіки, жінки та діти. Вони вигукують гасла "НАТО закрий небо", "Україна понад усе", "Росіяни – додому", "Російський корабель, йди на**й" та інші.

Зауважте, вороги не випускають жителів Генічеська з міста. Наразі вони чекають, коли українські захисники їх визволять.

Дивіться відео з мітингу в Генічеську:

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