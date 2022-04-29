У мережі поширили фото російської символіки в Генічеську. Про це стало відомо 29 квітня.

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На в'їзді у Генічеськ на стелі з'явилась російська символіка,

– мовиться в повідомленні.

На фото видно, що ворожий прапор досить великого розміру. Його навмисно встановили високо на стелі, щоб триколор бачили всі.



Російський прапор в Генічеську / Фото ХХ

Пам'ятник Леніна в Генічеську

18 квітня окупаційна влада встановила в Генічеську пам'ятник Леніну. Його українці демонтували ще в 2015 році. Про це повідомив колаборант Геннадій Малюков.

Спочатку він опублікував фото демонтованого й розваленого пам'ятника, а потім – зліпленого назад окупантами.

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