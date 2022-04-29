Російським окупантам вдається тимчасово утримувати Мелітополь та частину району. Ворог планує залишатися надовго, тож взявся за "реформи".

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Кафе та магазини без українських товарів

Окупантив селах Ботієве та Строганівка змушують підприємців, які є власниками магазинів, кафе та місць для відпочинку, повертатися до роботи. Вони мають дотримуватися правила – жодних українських товарів на полицях.

Натомість росіяни змушують їх торгувати товарами з окупованого Криму, а також намагаються ввести "рубльову зону".

Ситуація на окупованих територіях

У Генічеську окупанти змушують вчителів переходити на російську програму, а в Каховці отримали від партизанів особливе послання. У Херсонській області ворог заявив про "перехід на рублі".

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