Российским оккупантам удается временно удерживать Мелитополь и часть района. Враг планирует оставаться надолго, поэтому взялся за "реформы".

К теме В Васильевке на Запорожье стало больше российских военных: используют гражданских как щит

Кафе и магазины без украинских товаров

Оккупанты в селах Ботиево и Строгановка заставляют предпринимателей, являющихся владельцами магазинов, кафе и мест для отдыха, возвращаться к работе. Они должны соблюдать правила – никаких украинских товаров на полках.

В то же время россияне заставляют их торговать товарами из оккупированного Крыма, а также пытаются ввести "рублевую зону".

Ситуация на оккупированных территориях

В Геническе оккупанты заставляют учителей переходить на российскую программу, а в Каховке получили от партизан особое послание. В Херсонской области враг заявил о "переходе на рубли".

Смотрите также – под Мелитополем "устал" мост, по которому россияне везли оружие: видео