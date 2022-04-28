Звернення до окупантів жителі Каховки наклеїли на стовпі. Скільки таких послань було – невідомо.

Зверніть увагу Зі мною поводились як садисти, – журналіст з Нової Каховки розповів про полон окупантів

Російський окупант! Знай! Каховка – це Україна! Ми близько! Наші люди вже працюють тут! Вас чекає смерть! Каховка – це Україна!

– мовиться в посланні.



Звернення партизанів до окупантів / Фото "Оперативного ЗСУ"

Ситуація в Новій Каховці

24 лютого російські загарбники захопили Нову Каховку.

Жителі міста не хотіли співпрацювати з окупантами, тому масово виходили на мітинги. На одному з мирних протестів росіяни викрали щонайменше 4 людей.

Відомо, що наразі окупанти активно готують в Каховці референдум.

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