Про це Батурін розповів в ефірі 24 каналу. За його словами, полонених допитували місцеві колаборанти.

До теми Окупанти відпустили українського журналіста Олега Батурина з полону

Помста за професійну діяльність

Він припустив, що його схопили через журналістську діяльність. Зокрема окупанти згадували про кілька його публікацій.

Зі мною та іншими полоненими вони поводились, як садисти. Крім того, боялися назвати своє ім'я та показувати обличчя. Постійно відчував, що вони хочуть приховати себе,

– повідомив журналіст.

Він зазначив, що коли запитував, хто вони такі та чому його затримали – окупанти відповідали в дуже грубій формі. Журналіст також підкреслив, що всі загарбники були озброєні, тому полонені повинні були виконувати їхні вказівки.

Жодних умов не висунули

За словами Батуріна, під час полону йому не висували жодних умов. Утім, коли вже звільнили, то наказали не виходити з дому та чекати вказівок у найближчі 5 днів.

Зі мною так і не зв'язались. Припускаю, що на той момент у них просто не дійшли руки до мене,

– зауважив він.

Ціль окупантів

Журналіст припустив, що його відпустили, оскільки окупантам потрібно було звільнити місце для інших. Як він зауважив, в ізолятор, де його утримували, кожного дня завозили дуже багато нових полонених.

Більшість з них – це ветерани АТО, колишні військовослужбовці. Мені здається, що на той момент це була їхня основна ціль. Люди, яким вони хотіли помститися – захопити, полонити й допитувати їх,

– заявив Батурін.

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