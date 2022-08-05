Оккупанты в Энергодаре стреляли в сторону ЗАЭС: есть три "прилета", в том числе в высоковольтную линию
5 августа 2022 , 17:15Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Орлова
россияне в Энергодаре устроили очередную провокацию. Они стреляли в сторону Запорожской АЭС. Есть несколько попаданий.
В результате этого около 14:30 было 3 "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
Попали в высоковольтную линию
Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС. Орлов подчеркнул, что станция продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии.