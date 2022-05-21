Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что школа попала под обстрел утром 21 мая и была уничтожена до основания.

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Известно, что правительство Японии помогло отремонтировать школу в 2016 году. Это была часть проекта "Содействие стабилизации общин в Донбассе", однако россияне все превратили в руины.

"Я благодарен народу Японии и всем нашим союзникам, которые годами помогали восстанавливать Донетчину. Отстроим и теперь", – добавил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

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