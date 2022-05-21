Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що школа потрапила під обстріл зранку 21 травня й була знищена вщент.
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Відомо, що уряд Японії допоміг відремонтувати школу у 2016 році. Це була частина проєкту "Сприяння стабілізації громад на Донбасі", проте росіяни усе перетворили на руїни.
"Я вдячний народу Японії та всім нашим союзникам, які роками допомагали відбудовувати Донеччину. Відбудуємо і тепер", – додав глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
Дивіться фото наслідків обстрілу школи
Яка ситуація на Донеччині: останні новини
- Станом на 20 травня російські загарбники продовжують обстріли по всій лінії фронту на Донеччині. Мовиться про територію від Мар'їнської до Лиманської громади. Голова Донецької ОВА повідомив, що загалом упродовж дня російські загарбники пошкодили на території Донецької області 27 житлових будинків, а також – 8 споруд цивільної інфраструктури. На жаль, є загиблі.
- Росія через великі втрати особового складу у війні проти України вдається до мобілізації чоловіків з окупованих територій Донбасу.
- Павло Кириленко повідомив, що вдовж лінії фронту росіяни продовжують відкривати вогонь. Місцевих закликають евакуюватися.
- На Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Володимир Зеленський наголосив, що там зараз – пекло. Це не перебільшення, сказав президент у вечірньому зверненні. Він згадав про жорстоке бомбардування Сєвєродонецька. Там тільки за один день 12 загиблих та десятки поранених.
- Наші захисники продовжують давати гідну відсіч на всі атаки ворога, до яких той вдається на Сході. Лише за один день ЗСУ знищили 40 окупантів і кілька одиниць їхньої техніки.
- На Донецькому напрямку російські військові намагаються наступати по всій лінії зіткнення. Роблять це за допомогою авіації. Проте ворог поступово втрачає наступальні спроможності.
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