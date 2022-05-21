Про це в інтерв'ю з нагоди третьої річниці інавгурації, заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна почала готуватися до вторгнення у вересні – жовтні.

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Усі знали про наступ, але ніхто не розумів деталей

Зеленський наголосив, що був у курсі даних усіх розвідок й саме Україна володіла усіма деталями, яких більше ніхто не знав. Утім, навіть цього було недостатньо, щоб зрозуміти, як саме поводитиметься Росія.

Одна справа, коли ти розумієш, що з боку Білорусі підуть танки, а інша – що Росія піде крізь Білорусь. Ще інакше варто поводитися, готуючися, що ракети полетять конкретно з Білорусі. Різниця, здається, невеличка, але вона є. Тому до кінця, що відбувається, ніхто не знав,

– заявив Зеленський.

За його словами, всі готувалися до різних сценаріїв. Україна мала свою підготовку, світ, який постійно посилав нам попередження, – свою.

Підготовка до війни розпочалася у вересні – жовтні

Загалом, Зеленський наголошує, що говорити про початок повномасштабної війни можна годинами й він би починав цю розмову із вересня – жовтня.

"Те, як ми готувались, те що відбувалося, які були меседжі та перші кроки – економічні, фінансові. Блокування, дефіцит бензину, зменшення обсягу енергоносіїв тощо", – перерахував основні кроки підготовки президент.

Те, що Зеленський знав про наступ підтвердив і президент Польщі Анджей Дуда. У інтерв'ю виданню Polska Times він розповів, що під час їхньої зустрічі 23 лютого президент України розповів що впродовж найближчих годин Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну. Також він додав, що Володимир Зеленський під час зустрічі був налаштований рішуче та впевнено. Він розповів Дуді, що українська армія підготовлена і готова боронити державу.

Нагадаємо вночі 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. О 6:45 президент Володимир Зеленський записав перше звернення до громадян, закликав їх зберігати спокій та залишатися вдома. Тоді ж він оголосив про запровадження в Україні воєнного стану.

Крім того, Зеленський вважає, що зараз рано давати оцінку діям влади. Спершу потрібно здобути перемогу та дійти до кінця.

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