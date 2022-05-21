Під час телемарафону президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена обговорили з журналістами головні події трьох років при владі, передає 24 канал.

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На питання журналіста про те, що Зеленський вважає своїм досягненням за ці три роки, він відповів, що це складно сказати.

"Мені про себе або свої кроки говорити складно, оцінювати треба результат, коли ти дійшов до кінця", – наголосив президент.

За його словами, якщо говорити про війну, то тут також треба дійти до кінця.

"Я вважаю, що незважаючи на таку теплу погоду, ми бачимо у вікнах одне, але не бачимо, що за вікнами в інших містах. Є конкретна війна", – каже він.

Зеленський пояснив, що їхня деокупована область (Київщина – 24 канал) говорить про те, що життя повернулося повністю, але війна в Україні є.

Тому результат і оцінку того, що ми робимо, як це починалося і чим закінчиться можна сказати тільки тоді, коли війна закінчиться,

– заявив президент.

До слова, 20 травня виповнилося рівно 3 роки, коли Володимир Зеленський офіційно обійняв посаду президента України. Глава держави подякував українцям за підтримку.

Попри такий складний час, глава держави наголосив, що пишається тим, що він президент. Володимир Зеленський підкреслив, що не підведе український народ.

"Сьогодні – три роки, як я став президентом України. Дякую за довіру. Пишаюсь тим, що я – президент. Люблю вас! Не підведу!" – наголосив Зеленський.

До слова, Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів американського видання Time, отримавши 3,3 мільйона голосів, що становить 5% від загальної кількості. Друге місце посів глава SpaceX і Tesla Ілон Маск, а третє – прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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