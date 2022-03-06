Оккупанты вдребезги разнесли исправительную колонию в Харькове: видео руин
6 марта 2022 , 14:49Читати новину українською
Российские оккупанты продолжают обстрел Харькова из тяжелого вооружения. Кроме жилых домов, разрушения терпят различные учреждения.
Часть зданий государственного учреждения "Холодногорская исправительная колония №18" были разбомблены и уничтожены. Вместо них – только руины.
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Исправительная колония в районе Холодная гора в Харькове подверглась обстрелам еще в субботу 5 марта. Тогда под обстрелы попали районы Салтовка и Москалевка.
Видео последствий обстрела исправительной колонии в Харькове