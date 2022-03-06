Оккупанты вдребезги разнесли исправительную колонию в Харькове: видео руин

Российские оккупанты продолжают обстрел Харькова из тяжелого вооружения. Кроме жилых домов, разрушения терпят различные учреждения.

Часть зданий государственного учреждения "Холодногорская исправительная колония №18" были разбомблены и уничтожены. Вместо них – только руины.

Достойно внимания Правду не скрыть: как украинцам вести информационную войну с Россией

Исправительная колония в районе Холодная гора в Харькове подверглась обстрелам еще в субботу 5 марта. Тогда под обстрелы попали районы Салтовка и Москалевка.

Видео последствий обстрела исправительной колонии в Харькове