Оккупанты ведут активные боевые действия в районе Александровки, – Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал актуальные данные о ситуации на фронте по состоянию на 20 апреля. В частности, они сообщили о действиях оккупантов на Южнобужском направлении.

На этом направлении российские оккупанты стараются сосредоточить ключевые усилия на удержании тех рубежей, которые они заняли.

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Генштаб о ситуации на фронте

Враг обстреливает позиции украинских военных. Также сообщают, что российские захватчики ведут активные боевые действия в районе поселка Александровка.

В Генштабе добавляют, что враг будет продолжать обстреливать позиции ВСУ и поддерживать боевую активность с целью выхода на административные границы Херсонской области.

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