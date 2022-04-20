Оккупанты ведут активные боевые действия в районе Александровки, – Генштаб
20 апреля 2022 , 08:09Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ обнародовал актуальные данные о ситуации на фронте по состоянию на 20 апреля. В частности, они сообщили о действиях оккупантов на Южнобужском направлении.
На этом направлении российские оккупанты стараются сосредоточить ключевые усилия на удержании тех рубежей, которые они заняли.
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Генштаб о ситуации на фронте
Враг обстреливает позиции украинских военных. Также сообщают, что российские захватчики ведут активные боевые действия в районе поселка Александровка.
В Генштабе добавляют, что враг будет продолжать обстреливать позиции ВСУ и поддерживать боевую активность с целью выхода на административные границы Херсонской области.
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