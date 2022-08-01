оккупанты ведут наступление на Бахмут, бои продолжаются: штурм Песков снова провалился

Россия пытается захватить все больше территории Украины. Ее следующей целью является город Бахмут.

В Генштабе к утру 1 августа сообщили, что наступление на город продолжается. Там продолжаются бои.

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Безуспешный штурм Песков

Также в Генштабе сообщили, что россияне вели штурмовые действия в направлении поселка Пески. Но они стали провальными. Враг вынужден был отойти. В целом на Авдеевском направлении оккупанты вели обстрелы вблизи населенных пунктов Новокалиново, Новоселовка, Авдеевка, Нетайлово, Пески и Красногоровка. Били из авиации возле Веселого.

На Краматорском направлении активизации врага не было. Зато были обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и вооружения танков недалеко от Северского, Серебрянки, Григоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Враг нанес авиаудары у Григоровки и Спорного.

В Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении были обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцева, Вершины, Кодемы, Семигорья и Майского. Враг наносил удары из авиации неподалеку от Кодемы.

Кроме того, россияне пытались разведать позиции наших войск в направлении Яковлевки. Но для них все обошлось безуспешно, разведывательную группу противника обезвредили. Также враг пытался вести штурмовые действия по направлениям Вершина и Соледара. Все было безуспешно, россияне отошли.

Что известно о новой фазе наступления россии

Враг готовится захватить еще больше территории Украины. Для этого они накапливают технику и личный состав. В американском Институте изучения войны рассказывали, что российские войска возобновили наступательные операции к юго-западу от Изюма. оккупанты начали накапливать военную технику в Белгородской области, к востоку от российских наземных линий связи с Изюмом.

Наши воины, защищающие южные регионы, 31 июля нанесли мощный удар по эшелону с военной техникой врага. Также были ликвидированы станции радиоэлектронной борьбы. На всех других направлениях боев ВСУ также дают достойный отпор врагу и заставляют его нести потери и отступать.

Также в ОК "Юг" отмечали, что руководство оккупационных войск России может вскоре приступить к созданию ударных групп и на Криворожском направлении. Однако пока там только идет наращивание сил врага.

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