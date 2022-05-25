Оккупанты ведут наступление в направлении Северодонецка, боевые действия продолжаются

Украинские военные продолжают давать достойный отпор врагу. Сейчас оккупанты активно наступают на Северодонецком направлении. Там боевые действия не прекращаются ни днем, ни ночью.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, российские бойцы продолжают наступление на Северодонецк. Боевые действия в районе этого населенного пункта продолжаются. А бьют оккупанты, в частности, из артиллерии.

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Напомним, что российские военные планируют выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Также они пытаются контролировать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

Какая сейчас ситуация в других направлениях: коротко о главном

Волынское и Полесское направления. Батальоны вооруженных сил Беларуси усиленно охраняют границу с Украиной. В то же время, существует угроза ракетных, а также авиационных ударов из страны.

Северское направление. На территории Брянской области оккупанты занимаются обустройством опорных пунктов. Также они бьют из артиллерии и минометов по позициям ВСУ, а также гражданской инфраструктуре Сумской области.

Харьковское направление. Здесь захватчики пытаются удержать позиции, которые они уже заняли. Кроме того, не оставляют попыток наступать на направлении Терновой, но все безрезультатно.

Славянское направление. За прошедшие сутки обошлось без активных действий со стороны российских военных. Пока они проводят разведку, а также готовятся возобновлять наступление. Также известно, что бьют из артиллерии, минометов, танков и ствольного оружия по району Святогорска и Довгенького, а из авиации – по Байраку.

Лиманское направление. Здесь же оккупанты активизировали боевые действия. По району Лимана враги открывают огонь как из артиллерии, так и из авиации.

Бахмутское направление. Российские бойцы несут потери. А все потому, что безрезультатно пытаются атаковать наших военных в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого.

Авдеевское направление. По позициям наших военных, а также гражданской инфраструктуре, оккупанты бьют в районах Авдеевки, Песков, Марьинки, Орехова и Новоселки. Кроме того, использовали они штурмовую авиацию по Каменке, Авдеевке и Новомихайловке.

Южнобужское направление. Здесь оккупанты не вели активных боевых действий. В то же время проводили контрбатарейную борьбу. Кроме того, занимались сооружением переправ.

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