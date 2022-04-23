Оккупанты вернутся в цинковой обертке: морские пехотинцы показали, как защищают Одесчину

Морские пехотинцы надежно защищают Одесчину. Они уверяют, если враг попытается наступать, то вернется в Россию в цинковой обертке.

ВСУ в Одесской области уверяют, что готовы к любому развитию событий. Об этом сообщили в Минобороны 23 апреля.

Обратите внимание Бригада, которая совершала зверства в Буче, уже понесла потери возле Изюма – Генштаб ВСУ

Если оккупант решит наступать… то дойдет в цинковой обертке до Волгограда и Уренгоя,

– говорит пехотинец на позывной "Дизель".

ВСУ в Одесской области постоянно тренируются и учатся. Сейчас они осваивают ЗРК "Стингер". С помощью этого комплекса защитники уже сбили две крылатые ракеты.

Вас может заинтересовать – Ночное обращение Зеленского за 22 апреля: смотрите видео