Оккупанты весь день обстреливали завод "Азот", там произошла утечка смазочных материалов, – Гайдай

Продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. Российские оккупанты безостановочно обстреливают промышленную зону города, в том числе завод "Азот".

Сегодня, 11 июня, в результате вражеских обстрелов на предприятии произошла утечка смазочных материалов . Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации в эфире телемарафона единых новостей, передает 24 канал.

Главное за сутки Возвращение под контроль Таврического и 32 тысяч убитых россиян: основное за 108 день войны

Обстрелы оккупантами Северодонецка

По словам Сергея Гайдая, в Северодонецке продолжаются мощные бои. Российские кафиры продолжают системно обстреливать промышленную зону города, и химзавод "Азот" сегодня весь день страдал от вражеского огня.

В результате удара российского снаряда большого калибра по мощностям комбината произошла утечка смазочных материалов. Из - за этого вспыхнул масштабный пожар .

В стрелковых уличных боях есть победы, но вражеская артиллерия уничтожает город наголову,

– добавил глава Луганской ОВА.

Вместе с тем, отметил Гайдай, промзона Северодонецка, несмотря на плотные обстрелы, не заблокирована оккупантами .

Общая ситуация в Луганской области

Сергей Гайдай рассказал, что кроме Северодонецка, "горячим" направлением в Луганской области также остается район Попасной . Российские кафиры продолжают попытки прорвать украинскую линию обороны на этом отрезке фронта.

За прошедшие сутки, 10 июня, захватчики действительно обстреляли населенный пункт Врубовка из огнеметной системы "Солнцепек" . Последствия для поселка были катастрофическими – пылали целые улицы.

Сейчас в области внимательно наблюдают за берегом реки Северский Донец. Из-за жары уровень воды там упал на три метра, и уже можно заметить затонувшую российскую технику вблизи Белогоровки. Существует вероятность, что россияне вскоре предпримут очередную попытку переправы.

К слову, Гайдай добавил, что наши защитники и защитницы в регионе ожидают поддержки в виде западных дальнобойных артиллерийских систем .

Читайте на "Цензор.НЕТ " Суд Нидерландов признал 4 российских военных виновными в умышленном сбитии самолета MH17

Что говорят в Генштабе ВСУ

По информации Генштаба от 18:00 11 июня , на Северодонецком направлении враг наносил удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Лисичанск, Метелкино, Устиновка, Северодонецк и Тошкивка. Вместе с тем Вооруженные Силы Украины успешно противостоят штурмовым действиям российских оккупантов в Северодонецке.

Среди прочего, наши защитники и защитницы успешно отбили попытки штурма кафиров вблизи поселка Метелкино, захватчикам пришлось отступить. Часть подразделений врага пытается идти штурмом в сторону Тошковки – боевые действия продолжаются до сих пор.

Не пропустите – россияне разбрасывают тела своих погибших "побратимов" где попало: смотрите видео