Оккупанты воруют технику оружие и боеприпасы у своих убитых товарищей
Источник:СБУ
Россияне, которые ушли воевать против Украины, могут похвастаться новым уровнем мародерства. Они обворовывают не только мирных украинцев, но и своих убитых товарищей.
Служба безопасности Украины перехватила разговор одного из оккупантов с его папой. Ситуация у врага не лучшая – ВСУ не дают россиянам продвинуться, так что им остается обворовывать только своих.
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Новый уровень мародерства
В разговоре с отцом оккупант сообщает, что украл автомат у кого-то из своих. Кроме того, кража оружия у погибших стала у россиян обычной практикой.
Для того, чтобы не быть пойманными "на горячем", оккупанты прикапывают краденое оружие в надежде за ним вернуться. Показательно, что отец не осуждает поступки отпрыска, но и просит "прикопать что-нибудь и для него".
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