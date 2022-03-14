Оккупанты в Ворзеле расстреляли украинского ученого Василия Кладько

Российские оккупанты бездушно расстреляли украинского ученого Василия Кладько. Произошло это 13 марта в Ворзеле Киевской области.

Трагическое известие сообщили в Национальной академии наук Украины. Известно, что Василию Кладько было 65 лет.

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Украинский ученый оказался в Ворзеле, чтобы увезти оттуда свою семью. Жена и внуки успели уехать, он же задержался, когда в Ворзель вошли российские оккупанты.

А дальше произошло, что произошло, и причины чего, кроме их намерений уничтожения Украины и украинцев, неизвестны,

– заявили в НАН.

Что известно о Василии Кладько

Ученый был родом из Ровенщины. В 1986 году он защитил кандидатскую работу, в 2000 годах – докторскую. Уже в 2015 году он был избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.

Василий Кладько был отличным физиком-экспериментатором, многолетним заведующим отделом и заместителем директора Института физики полупроводников имени Лашкарева НАН Украины.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Кладько.

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