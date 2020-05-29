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Оккупанты восстанавливают свои позиции в области разведения сил возле Петровского

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Оккупанты восстанавливают позиции возле Петровского
Оккупанты восстанавливают позиции возле Петровского / 24 канал

Российские оккупационные силы внезапно начали восстанавливать прежний позиции на участке разведения войск у Петровского. СММ ОБСЕ зафиксировала, что оккупанты начали там земляные и строительные работы.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Россия продолжает игнорировать все договоренности, которых удалось достичь в рамках нормандского формата, сообщает Укринформ.

Ранее Оккупанты обстреляли участок разведения Богдановка – Петровское и ранили украинского бойца

Вместо создания новых участков разведения сил, Россия прибегает к возвращению сил,
– отметил Цимбалюк.

Он добавил, что без воплощения согласованных в Париже мер по безопасности ситуации, невозможно перейти ко второму этапу – к мероприятиям по реализации политических положений минских договоренностей.

Цимбалюк отметил, что полное и всеобъемлющее прекращение огня остается критически важной задачей, которую Россия продолжает подрывать.

В целом в мае наблюдатели ОБСЕ зафиксировали значительный рост количества обстрелов на Донбассе. Поэтому и возросло число пострадавших среди гражданских. В том числе и среди детей.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции на Донбассе. С начала 2020 года погибло уже 53 героя – список по ссылке.

окуповані території війна донбас схід карта
Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Пророссийские боевики Оккупированные территории Разведение войск Новости России Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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