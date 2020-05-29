Окупанти відновлюють свої позиції у ділянці розведення сил біля Петрівського

Російські окупаційні сили раптово почали відновлювати колишній позиції на ділянці розведення військ біля Петрівського. СММ ОБСЄ зафіксувала, що окупанти розпочали там земляні та будівельні роботи.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що Росія продовжує ігнорувати всі домовленості, яких вдалося досягнути у рамках нормандського формату, повідомляє Укрінформ.

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Замість створення нових ділянок розведення сил, Росія вдається до повернення сил,

– зауважив Цимбалюк.

Він додав, що без втілення узгоджених у Парижі заходів щодо безпекової ситуації, неможливо перейти до другого етапу – до заходів щодо реалізації політичних положень мінських домовленостей.

Цимбалюк наголосив, що повне і всеосяжне припинення вогню залишається критично важливим завданням, яке Росія продовжує підривати.

Загалом у травні спостерігачі ОБСЄ зафіксували значне зростання кількості обстрілів на Донбасі. Відтак і зросла кількість постраждалих серед цивільних. У тому числі й серед дітей.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинуло вже 53 героїв – список за посиланням.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал