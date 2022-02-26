Оккупанты с воздуха обстреляли склад военного арсенала в Балаклее
26 февраля 2022 , 23:38Читати новину українською
Источник:Останній блокпост
Российские оккупационные войска продолжают наступление на Украину. На этот раз они нанесли удар по военным складам в Балаклее
В соцсети опубликовали фото и видео последствий обстрела военных складов в Балаклее, что в Харьковской области.
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Зарево от взрывов заметно на расстоянии 20 километров.
Российские войска подошли к городу еще днем 26 февраля.
В обед в районе села Волохов Яр в результате обстрелов был ранен мужчина и 13-летняя девочка. Впоследствии оккупанты расстреляли гражданский автобус. Погиб 19-летний парень, 14 раненых.