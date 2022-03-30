Оккупанты временно отказались от блокировки Киева: сосредоточивают свои силы на Востоке и Юге

В Генеральном штабе ВСУ предполагают, что Россия частично отказалась от "взятия" Киева. Однако об "отводе войск" от столицы пока говорить рано.

Накануне Россия заявила, что якобы "отводит" свои войска на Киевщине и Черниговщине. Конечно, доверять оккупантам не стоит, однако по состоянию на данный момент они частично перебрасывают свои силы из-под столицы.

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Россия сосредотачивает свои ресурсы на Востоке и Юге

По данным Генштаба, российские захватчики понесли значительные потери и, вероятно, временно отказались от осады Киева. Похоже, враг понял, что столица ему не по зубам, а потому решил сосредоточиться на других направлениях. Под прицелом захватчиков – Восток и Юг.

Враг осуществляет перегруппировку и сосредотачивает усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне,

– объяснили в Генштабе.

Именно в Донецком и Таврическом направлениях россияне накапливают технику и средства тылового обеспечения своих войск. Однако вероятность штурма Киева не исчезла.

Вполне возможно, что оккупанты только вводят в заблуждение якобы "отводом" войск из-под столицы. Советник главы МВД Вадим Денисенко отмечает, что Киев все равно остается ключевым для Кремля.

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