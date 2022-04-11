Оккупанты врут, что взяли порт в Мариуполе: на самом деле просто стреляют по мирным.

Ситуацию в Мариуполе ко всему усложняют еще и манипуляции и ложь захватчиков. Они ежедневно распространяют фейк, что взяли важный объект в городе.

Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты врут, что взяли порт. Речь идет о его 80%.

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Но отсутствие подтверждения очень ярко говорит о желании выдать желаемое за действительное. На самом деле, происходят массовые обстрелы не столько территории порта, сколько частного сектора в районе порта,

– объяснил он.

По словам Андрющенко, контролем оккупанты называют много пожаров и уничтоженных частных строителей.

Пытаясь заявить о контроле, захватчики устанавливают свой флаг на здании "сгоревшего исполкома", который разрушили еще в 2014 году. Такая же ситуация со зданием областного СБУ.

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