Оккупанты вторглись в Славутич и захватили городскую больницу

Российские оккупанты 26 марта вторглись в город Славутич Киевской области. Они захватили городскую больницу.

Перед тем жители города вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они развернули большой государственный флаг.

Важно В окруженном Славутиче люди вышли на митинг за Украину

Люди идут в больницу

Оккупанты открыли огонь в воздух и стали бросать светошумовые гранаты в толпе.

Однако людей это не пугает, их наоборот становится больше. Митингующие начали движение к больнице, которую захватили орки.

Россияне украли мэра

В Киевской области сообщили, что россияне похитили мэра Славутича Юрия Фомичева. Несмотря на это, городской совет в полном составе продолжает свою работу.

Важно – В Херсоне прекратили работать украинские радиоканалы в диапазоне FM: