Оккупанты вторглись в Славутич и захватили городскую больницу
26 марта 2022 , 10:33Читати новину українською
Источник:Киевская ОВА
Российские оккупанты 26 марта вторглись в город Славутич Киевской области. Они захватили городскую больницу.
Перед тем жители города вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они развернули большой государственный флаг.
Важно В окруженном Славутиче люди вышли на митинг за Украину
Люди идут в больницу
Оккупанты открыли огонь в воздух и стали бросать светошумовые гранаты в толпе.
Однако людей это не пугает, их наоборот становится больше. Митингующие начали движение к больнице, которую захватили орки.
Россияне украли мэра
В Киевской области сообщили, что россияне похитили мэра Славутича Юрия Фомичева. Несмотря на это, городской совет в полном составе продолжает свою работу.
Важно – В Херсоне прекратили работать украинские радиоканалы в диапазоне FM: