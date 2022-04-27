Оккупанты повторно обстреляли тот же мост через Днестровский лиман в Одесской области

Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. В результате вражеского обстрела мост был разрушен.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин. По его данным, повторный обстрел произошел в 6:45.

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Камышин сказал, что степень пораженности инфраструктуры можно будет определить по окончании воздушной тревоги. В то же время представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что мост через Днестровский лиман в Одесской области разрушен.

Мост действительно имеет большое значение, ведь обеспечивает логистическую связь между южными районами Одесской области и основной частью нашего региона,

– объяснил Братчук.

По предварительным данным, пострадавших железнодорожников нет.

Предыдущая атака на мост: что известно

26 апреля россияне нанесли ракетный удар по мосту, ведущему из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы, и повредили его железнодорожный путь. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Из соображений безопасности движение по мосту перекрыли. Водителей просят заранее выбрать альтернативные маршруты движения.

Отметим, что нардеп и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федор Вениславский убежден, что защита Одессы и всего Юга Украины построена грамотно.

"Возможностей врага даже нет для того, чтобы предпринимать активные действия, кроме как террористические атаки, поражающие в основном мирную инфраструктуру. Другими способами ведения войны он (враг – 24 канал) похвастаться не может", – подчеркнул Вениславский.

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