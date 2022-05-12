Это произошло около 10:00. Вспыхнул пожар, сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

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Что известно об атаке

Территорию поражения обследовали. Никаких разрушений инфраструктуры не было. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет.

В местной ОВА напомнили, что враг уже второй раз покушается на Хортицу – сердце казачества и колыбель государственности.

Предыдущая атака

В прошлый раз российские военные выпустили 2 крылатые ракеты по острову 21 апреля. Тогда одна ракета упала в районе Преображенского моста, а вторая повредила санаторий-профилакторий одного из предприятий. Ранения получили 8 человек.

К слову, в то время по железнодорожному мосту ехал эвакуационный поезд Запорожья – Львов. Ударная волна повредила 4 вагона, там вылетели окна. Люди не пострадали.

Ракетные удары по Запорожью

Накануне 11 мая россияне обстреляли поселок Камышеваха Запорожского района. Попали не в военные объекты, а в жилой квартал поселка. Умер 50-летний местный житель.

Уже 12 мая российские войска ударили крылатой ракетой по самому Запорожью. Сразу после "прилета" вспыхнул пожар.

Отметим, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Запорожье. Сотрудники СБУ задержали жителя Днепра, которій планировал устроить взрыв. Диверсант смастерил взрывное устройство и замаскировал его под костыль. Более того, он начинил его гвоздями и болтами.

Напомним, часть Запорожской области – временно оккупирована россиянами. Оккупанты совершают там террор и издеваются над украинцами. Захватчики начали глушить мобильную связь для местных жителей. Вероятно, они подтягивают подкрепление и не хотят, чтобы об этом узнали ВСУ. В Бердянске люди могут слушать только местное радио, которое оккупанты назвали "Свободный Бердянск". Оттуда говорят только пропаганду.

Россия запустила крылатую ракету по Запорожью: вспыхнул пожар: