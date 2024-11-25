Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОВА. Там рассказали о последствиях атаки противника.
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Враг атаковал Одесскую область
В течение 25 ноября это уже второй раз за день, когда вражеские силы атаковали Одесскую область. Олег Кипер, глава ОВА, сообщил о последствиях атаки. Он также рассказал, есть ли в результате нее пострадавшие.
Вражеская ракета попала в поле на юге области,
– говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, к счастью, люди и объекты инфраструктуры не пострадали.
Напомним, что утром 25 ноября россияне обстреляли Одессу. По информации мэра Одессы, ракетный удар вызвал значительные повреждения в жилых районах города. По состоянию на 14:00 часов Национальная полиция Украины сообщила, что в результате атаки пострадали 11 мирных жителей, количество раненых уточняется.
Отмечается, что ракеты попали в жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены и повреждены автомобили.