Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську ОВА. Там розповіли про наслідки атаки противника.

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Ворог атакував Одещину

Протягом 25 листопада це вже вдруге за день, коли ворожі сили атакували Одеську область. Олег Кіпер, глава ОВА, повідомив про наслідки атаки. Він також розповів, чи є внаслідок неї постраждалі.

Ворожа ракета влучила в поле на півдні області,

– ідеться в повідомленні.

За словами очільника ОВА, на щастя, люди та об'єкти інфраструктури не постраждали.

Нагадаємо, що вранці 25 листопада росіяни обстріляли Одесу. За інформацією мера Одеси, ракетний удар спричинив значні пошкодження в житлових районах міста. Станом на 14:00 годину Національна поліція України повідомила, що унаслідок атаки постраждали 11 мирних жителів, кількість поранених уточнюється.

Зазначається, що ракети влучили в житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, знищено й пошкоджено автівки.