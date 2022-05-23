Оккупанты ввели жесткий пропускной режим в Мариуполе

Российские оккупанты ввели жесткий пропускной режим во временно оккупированном Мариуполе. В частности, враги установили так называемые "пропуска на передвижение".

Соответствующую информацию сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. О новых изменениях стало известно 22 мая.

В Мариуполе кафиры планируют полностью русифицировать обучение: важные детали от Денисовой

В Мариуполе оккупанты ввели так называемые "пропуска на передвижение"

Петр Андрющенко рассказал, что соответствующий лист с так называемыми правилами кафиров сфотографировали в Мангушском "фильтрационном центре".

В частности, на нем написаны так называемые "правила" получения "пропуска на передвижение" или исключения, которые на самом деле – не действуют.

Кроме написанного, наши источники подтверждают – несмотря на написанные правила, без пропуска даже с регистрацией лица в Мариуполе въезжать не позволяют,

– рассказал Андрющенко.

Добавил также, что самая большая проблема с этим есть у мариупольцев, которые поселились в Мангушском районе без прописки, но прописаны в Мариуполе.

"Теперь на передвижение в пределах района автомобилем им нужен пропуск. Адский уровень режима", – объяснил советник мэра города.

На самом листке с так называемыми "правилами" кафиров написан комендантский час – с 21 часов вечера по 5 утра. Также враги прописали, какие им нужны документы для оформления "пропуска".



Оккупанты устроили людям в Мариуполе адские правила / Фото Петра Андрющенко

Читайте на "Цензор.НЕТ" : В Мариуполе и районе оккупанты ввели новую пропускную систему на въезд и выезд

Последние новости о ситуации в Мариуполе: коротко

Российские кафиры депортируют граждан Украины из города. В частности , рашисты принудительно депортируют украинцев в Россию . А также не дают людям уехать в Украину, угрожая расправой над ними и их детьми.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что мариупольцев вывозят в экономически депрессивные регионы, вплоть до Дальнего Востока. Самая дальняя точка, о которой известно – это поселок Врангеля, уже почти в Японии. Каждый раз людей вывозят как можно дальше.

Также в городе российские захватчики пытаются полностью русифицировать обучение . Известно, что они хотят преподавать всего три предмета – русский язык и литературу, историю России и математику.

Советник мэра города рассказал, что кафиры устраивали праздник на костях – они провели экскурсию внутри драмтеатра в Мариуполе. Перед этим в почти разрушенном городе проводили так называемый автопробег волонтеров с красными флагами. Именно этот театр Москва атаковала, хоть там были отметки "дети", а в подвале было ориентировочно 1000 человек.

Смотрите также – кафиры в Мариуполе ввели новую пропускную систему: видео