Оккупанты ввезли в Чернобыль сотни тонн боеприпасов, которые могут сдетонировать, – Верещук

Российские оккупанты продолжают пренебрегать ядерной безопасностью. Их действия могут повлечь за собой еще одну ядерную катастрофу в Чернобыле.

Как сообщила Ирина Верещук, российские оккупанты пренебрегают ядерной безопасностью. Они свезли в Чернобыль сотни тонн боеприпасов, опасные снаряды расположены в непосредственной близости от АЭС.

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Опасность детонации боеприпасов

Россияне начали завозить в Чернобыль старые боеприпасы, которые могут сдетонировать в любой момент. Взрыв десятков тонн снарядов возле Чернобыльской АЭС может иметь страшные последствия. Тем более что безопасность обращения оккупантов со снарядами на очень низком уровне.

Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно,

– отметила Ирина Верещук.

Также следует отметить, что опасным будет даже возникновение пожара. При горении в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые ветер может перенести на большие расстояния, что чревато радиацией Украине и другим европейским странам.

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