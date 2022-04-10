Оккупанты выдали очередную порцию фейков относительно действий Украины

Понеся значительные потери на боевом фронте, Россия продолжает ввести бой в информационном поле. Враг постоянно распространяет ложную информацию о действиях в Украине.

Так, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подготовил специальную подборку. Собрал в ней фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, продуцируемые 9 апреля.

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Манипуляция – оправдывают свои военные преступления

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что "главари украинских нацистов" пытались эвакуироваться из блокадного Мариуполя. Чтобы провести эвакуацию, они использовали сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом.

Так, русскому кораблю пришлось открыть артиллерийский огонь по судну, в результате чего оно вспыхнуло. Бедные россияне должны бороться с украинскими нацистами.

Дезинформация

"Украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе", – заявил губернатор российской курской области.

Фейк

В Центре противодействия дезинформации отметили, что несмотря на то, что украинские войска не удерживают заложников среди гражданского населения, Минобороны врага утверждает другое. Уверяет, что националисты в Украине пленили иностранцев и удерживают их в заложниках как живой щит 6362.

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