Оккупанты вынесли приговор редактору крымскотатарской газеты из-за упоминания о Меджлисе
В оккупированном Крыму так называемый "суд" оштрафовал на 4 тысячи рублей редактора крымскотатарской газеты Qırım Бекира Мамутова. Причиной стала публикация доклада Генсека ООН, в которой упоминается Меджлис.
Источник:фейсбук Рефата Чубарова
Чубаров отметил, что российские оккупанты в Крыму отметили открытие ежегодной сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов вынесением приговора главному редактору крымскотатарской газеты Qırım.
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Что известно о приговоре редактору газеты
Суд третьего судебного участка Железнодорожного районного суда Симферополя" оштрафовал главного редактора газеты Qırım, члена Меджлиса крымскотатарского народа Бекира Мамутова на 4 тысячи рублей (1,5 тысячи гривен),
– сообщил Чубаров.
Председатель Меджлиса добавил, что на сессии Постоянного форума ООН 19 апреля выступил генсек организации Антониу Гутерреш, а также указал на связь между этими 2 событиями.
"Вы спросите, где связь. Все очень просто: генсек ООН в октябре 2020 года обнародовал свой третий доклад о ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном РФ Крыму", – отметил Чубаров.
В ней говорилось о незаконном запрете деятельности Меджлиса и преследовании его членов. Бекир Мамутов опубликовал доклад Гутерреша, за что оккупанты подали против него иск. Причина – он не указал, что "Меджлис крымскотатарского народа является организацией, запрещенной в России".
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