В оккупированном Крыму так называемый "суд" оштрафовал на 4 тысячи рублей редактора крымскотатарской газеты Qırım Бекира Мамутова. Причиной стала публикация доклада Генсека ООН, в которой упоминается Меджлис.

Чубаров отметил, что российские оккупанты в Крыму отметили открытие ежегодной сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов вынесением приговора главному редактору крымскотатарской газеты Qırım.

Читайте также Оккупанты в Крыму хотят вдвое увеличить приговор крымчанину Приходько

Что известно о приговоре редактору газеты

Суд третьего судебного участка Железнодорожного районного суда Симферополя" оштрафовал главного редактора газеты Qırım, члена Меджлиса крымскотатарского народа Бекира Мамутова на 4 тысячи рублей (1,5 тысячи гривен),

– сообщил Чубаров.

Председатель Меджлиса добавил, что на сессии Постоянного форума ООН 19 апреля выступил генсек организации Антониу Гутерреш, а также указал на связь между этими 2 событиями.

"Вы спросите, где связь. Все очень просто: генсек ООН в октябре 2020 года обнародовал свой третий доклад о ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном РФ Крыму", – отметил Чубаров.

В ней говорилось о незаконном запрете деятельности Меджлиса и преследовании его членов. Бекир Мамутов опубликовал доклад Гутерреша, за что оккупанты подали против него иск. Причина – он не указал, что "Меджлис крымскотатарского народа является организацией, запрещенной в России".

Обратите внимание! С начала оккупации полуострова, Россия систематически унижает, арестовывает без причин крымских татар. Оккупанты уже лишили свободы 114 жителей полуострова. Говорится как о политических, так и о религиозных преследованиях.