В окупованому Криму так званий "суд" оштрафував на 4 тисячі рублів редактора кримськотатарської газети Qırım Бекіра Мамутова. Причиною стала публікація доповіді Генсека ООН, в якій згадується Меджліс.

Чубаров зазначив, що російські окупанти в Криму відзначили відкриття щорічної сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів винесенням вироку головному редактору кримськотатарської газети Qırım.

Читайте також Окупанти у Криму хочуть вдвічі збільшити вирок кримчанину Приходьку

Що відомо про вирок редактору газети

20 квітня в окупованому Росією Криму, "суд третьої судової дільниці Залізничного районного суду Сімферополя" оштрафував головного редактора газети, члена Меджлісу кримськотатарського народу Бекіра Мамутова на 4 тисячі рублів (1,5 тисячі гривень),

– повідомив Чубаров.

Голова Меджлісу додав, що на сесії Постійного форуму ООН 19 квітня виступив генсек організації Антоніу Гутерреш, а також вказав на зв'язок між цими 2 подіями.

"Ви запитаєте, де зв'язок. Усе дуже просто: генсек ООН в жовтні 2020 року оприлюднив свою третю доповідь про ситуацію з дотриманням прав людини в окупованому Криму", – зазначив Чубаров.

У ній йшлося про незаконну заборону діяльності Меджлісу і переслідуванні його членів. Бекір Мамутов опублікував доповідь Гутерреша. За що окупанти подали проти нього позов. Причина – він не вказав, що "Меджліс кримськотатарського народу є організацією, забороненою в Росії".

Зверніть увагу! Від початку окупації півострова, Росія систематично принижує, арештовує без причин кримських татар. Окупанти вже позбавили волі 114 жителів півострова. Мовиться як про політичне, так і про релігійне переслідування.