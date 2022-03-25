Оккупанты выпустили 6 ракет по Виннице, часть попала в несколько сооружений, есть разрушения

Российские оккупанты 25 марта около 16:30 выпустили 6 ракет по Виннице. Часть из них сбила противовоздушная оборона.

Остальные ракеты попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре. Информации о пострадавших пока нет.

Заметьте В России заканчиваются ракеты, также они дают сбой при запуске, – СМИ

Сегодня, 25 марта, около 16:30, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВСУ в Виннице,

– говорится в сообщении.

В то время в городе действовал режим воздушной тревоги.

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