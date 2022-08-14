Детали рассказали в ОК "Юг" по состоянию на 13:00 14 августа. Оккупанты продолжают обстреливать область.

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По Николаевскому району поздно вечером из самолета Су-35 осуществлен пуск противорадиолокационной ракеты Х-31П, изуродованы сельскохозяйственные площади, других разрушений и жертв нет,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация в области

Кроме того, ночью оккупанты атаковали "Смерчем" – реактивными системами залпового огня – Николаев и Березнеговатое. Враг повредил два дома.

К сожалению, известно об одной жертве. Кроме того, в результате атаки пострадал по меньшей мере один человек.

В Николаеве россияне обстреляли жилые районы города. Враг атаковал портовую инфраструктуру. оккупанты повредили:

линии коммуникации;

промышленные объекты

Кроме того, проверяют данные о вероятном применении со стороны оккупантов противовоздушных ракет С-300. Известно, что ранения получил один человек.

россияне обстреляли Энергодар

российские захватчики 14 августа обстреляли Энергодар. Огонь враг открывал из пригорода – говорится о районе яхт-клуба. Дмитрий Орлов – мэр Энергодара – сообщил, что есть пострадавшие среди гражданского населения.

Кроме того, местные жители предупреждают о возможных новых провокациях врага.

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