Оккупанты вывезли в Россию мариупольцев, которым обещали эвакуацию в Украину

Российские оккупанты цинично обманули мирных жителей Мариуполя. Вместо обещанной эвакуации в Украину захватчики вывезли людей на территории государства-агрессора.

Все, что сейчас могут сделать власти Мариуполя, это эвакуировать гражданских. Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр города Вадим Бойченко, сообщает 24 канал.

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Он подчеркнул, что необходима полная эвакуация населения. Ведь в Мариуполе до сих пор остаются более 100 тысяч человек.

Позавчера Россия согласовала эвакуацию. Должно было быть 90 автобусов, но в Украину доехали только 4. Где делись те автобусы, которые выехали из города, мы уже понимаем – поехали в направление России,

– сказал Бойченко.

Мэр отметил, что людям оккупанты говорили, что повезут их в Украину. Такой поступок россиян особенно циничен. Ведь дальше мариупольцев ждут "фильтрационные лагеря" в государстве, которое сбрасывало на них бомбы и ракеты.

Заметим, на этих 4 автобусах из Мариуполя удалось выехать 79 человек. К счастью, они находятся в относительной безопасности в Запорожье.

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