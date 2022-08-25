Оккупанты стягивают баржи под Антоновский мост – хотят сделать альтернативную переправу

Во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты стягивают баржи под Антоновский мост. Их ставят в одну линию, чтобы соорудить альтернативную переправу.

Херсонский журналист Константин Рыженко опубликовал соответствующее видео "стараний" оккупантов. Очевидно, захватчикам все же очень нужна переправа.

Внимание В районе Антоновского моста утром были взрывы и пожар

Русские солдаты продолжают стягивать баржи под Антоновский мост. Ставят их в одну линию, будут пытаться совершить альтернативную переправу,

– говорится в сообщении.

По словам Рыженко, в Станиславе солдат заменили росгвардией. А если учесть тот факт, что росгвардия не воюет, это значит, что там контрнаступления не ожидают, а солдаты нужны в другом месте.

"Есть предположение, что затевается какая-то движуха на других частях фронта. В любом случае, по наблюдениям, русским очень необходима переправа, и если они ее раньше так не форсировали, а сейчас форсируют – выводы", – замечает журналист.

Оккупанты остались без возможности переправлять технику мостами

Сегодня в ВСУ еще раз подтвердили попадание, как по Антоновскому мосту, так и по Каховскому. Следовательно, очередные удары по мостам все больше делают невозможным для оккупантов логистику на оккупированной территории Херсонщины.

Почему старания оккупантов напрасны

мосты обеспечивают высокий уровень грузоперевозки за единицу времени – то, что не сможет обеспечить ни одна понтонная переправа. Понятно, что переправы могут компенсировать потерю моста, но время переброски сил и средств увеличивается в разы.

утрата полноценного сообщения между левобережной и правобережной группировками российских оккупационных формирований в Херсонской области критическая для оккупантов.

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