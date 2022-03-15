Российские оккупанты взяли в заложники сотрудников и пациентов областной больницы в Мариуполе. Новость успел сообщить один из работников больницы.

Он рассказал, что из больницы невозможно выйти. Из-за сильных обстрелов люди вынуждены сидеть в подвалах.

Обратите внимание Из Мариуполя уже выехали 2 тысячи легковых машин

К больнице уже 2 суток не могут подъехать машины.

Вокруг горят многоэтажки. В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя,

– рассказал работник больницы.

Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА, рассказал, что речь идет об областной больнице интенсивного лечения. Российские оккупанты на днях фактически полностью разрушили медучреждение. В частности, от бомбежек упали плиты перекрытия.

В то же время, персонал и пациенты продолжали находиться в приспособленном подвальном помещении – работать и лечиться.

"Русским извергам мало разрушений – теперь они сделали из людей заложников", – подчеркнул Кириленко.

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