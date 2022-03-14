Энергоатом сообщил, что российские оккупанты взорвали часть боеприпасов возле энергоблока ЗАЭС. Более того, враги планируют продолжать опасные действия.

Тревожные новости сообщила пресс-служба Энергоатома. Также подчеркнули, что российские оккупанты планируют в дальнейшем совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы.

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Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС у руин учебно-тренировочного центра и энергоблока N1,

– говорится в сообщении.

При взрывах персонал покидал рабочие места. В Энергоатоме подчеркнули: какие еще теракты нужны для решительных действий партнеров? В частности, речь идет о МАГАТЭ.

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