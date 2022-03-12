Оккупанты за минувшие сутки более 30 раз обстреляли города на Луганщине: есть погибшие и раненые
Источник:телеграм МВД Украины
В течение 11 марта россияне более 30 раз обстреляли города Луганской области. В результате вражеских атак среди мирного населения есть раненые и погибшие.
В Министерстве внутренних дел сообщили о последствиях атак врага на Луганщину. К сожалению, есть жертвы, а также разрушенные здания.
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Последствия обстрелов городов Луганщины
За 11 марта оккупационные войска 32 раза обстреливали города Луганщины,
– сообщили в министерстве.
К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.
Кроме того, захватчики повредили многоэтажные и частные дома в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Кременной и Золотом. В некоторых домах из-за обстрелов вспыхнули пожары.
Россияне палят по городам Луганщины / Фото Нацполиции
В городе Золотое вражеским огнем поврежден газопровод. Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме и фиксируют все факты военных преступлений.
В течение дня 11 марта совместные экипажи патрульных и сотрудников полиции Лисичанска доставили гуманитарную помощь до укрытий, где люди скрываются от обстрелов.
Помощь местным жителям / Фото Нацполиции
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