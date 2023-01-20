Запорожье пережило "рекорд" вражеских атак: есть значительные разрушения гражданских объектов

Российские оккупанты продолжают атаковать Запорожскую область. За последние сутки от обстрелов пострадал 21 населенный пункт.

К сожалению, в результате обстрелов есть разрушения. Таким образом, жестокость оккупантов не имеет границ и продолжает ужасать.

Обратите внимание Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: есть разрушения, количество раненых возросло

Запорожье пережило "рекорд" вражеских атак

Придя в цивилизованную страну, варвары уничтожают инфраструктуру, под постоянной угрозой жизни мирных украинцев, находящихся на линии огня,

– заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Так, Запорожская область пережила очередной "рекорд" российских атак. Только за последние сутки зафиксировали 224 обстрела по 21 населенному пункту.

Также зафиксировано 34 разрушения гражданских объектов.

"Каждый военный преступник понесет наказание за нанесенное на нашей земле! Запорожский край борется! Украина победит!" – подчеркнул Старух.

Оккупанты хотят перейти в контрнаступление на Запорожском направлении

Недавно руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин сообщил, что российские захватчики готовятся перейти в контрнаступление на Запорожском направлении. Так, оккупанты готовят оборонительные укрепления.

По словам Ерина, ситуация остается стабильно сложной. Враг постоянно обстреливает позиции ВСУ, а также наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре.

Сейчас на Запорожском направлении фиксируют увеличение обстрелов. Враг продолжает готовить свои оборонительные укрепления и минные заграждения. Также отмечается определенное усиление подразделений оккупантов на Запорожском направлении, что свидетельствует лишь о подготовке к наступлению.