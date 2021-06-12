Оккупанты не пропускают украинцев: движение в большинстве пунктов пропуска заблокировано

Согласно решению командующего Операции Объединенных сил, все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Они работают ежедневно с 08:00 до 16:00.

В то же время оккупанты блокируют движение. В частности, напротив КПВВ "Новотроицкое" боевики разблокируют движение только для отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу.

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Что происходило на КПВВ

За эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 305 человек и 47 транспортных средств на временно оккупированную часть Донбасса. На подконтрольную украинской власти территорию проехали 436 человек и 70 транспортных средств.

Из всех 7 открытых КПВВ полноценно работает только "Станица Луганская". В течение недели пассажиропоток там увеличился на 15%. За это время на оккупированную территорию Украины прошли 6 684 человека, а на контролируемую территорию – 7 321 человек.

Боевики также не пустили на временно оккупированную территорию Украины 30 человек.

Пограничники поймали 5 человек, которые пытались попасть на контролируемую территорию по частично поддельным документам. Соответствующие данные уже передали в Нацполицию.

Как несут службу пограничники на линии разграничения: смотрите видео