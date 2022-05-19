Оккупанты задержали художника из Евпатории, который облил синей и желтой красками здание "власти"

Российские оккупанты задержали Богдана Зизу – художника из Евпатории. Он облил желтой и голубой краской здание оккупационной "власти".

Кроме того, художник бросил в здание горящий коктейль Молотова. Таким способом Зиза выступил против войны России с Украиной.

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Сразу художника не смогли задержать. Однако впоследствии оккупанты увидели изображение с камер наблюдений.

В тот же день оккупационная полиция распространила видео, где Зиза признал, что акцию провел именно он. Художник извинился и заявил, что готов "искупить свою вину непосильным трудом". На обнародованных кадрах заметно, что Зиза ведет себя неестественно. В частности, не контролирует движения руками.

Друг художника убежден: Зизу избивали и силой заставили записать видео.

На самом видео на лице следов побоев не видно, но сильно порвана футболка. Могу сказать, что Богдан был очень испуган – голос дрожал, текст будто заготовлен, явно не своими словами он это говорил,

– говорится в сообщении.

Друг подчеркнул: он уверен, что видео сняли под давлением.

Близкие и правозащитники пытаются найти Зизу. Однако пока неизвестно, где он. Информацию о задержании или рассмотрении соответствующего административного дела на сайте оккупационного "Евпаторийского городского суда" не обнародовали.

Художник очень болезненно переживал войну

Друг Зизы рассказал, что он очень болезненно переживал войну России с Украиной. Свои мысли превращал в стихи.

О своем намерении провести акцию Зиза никому не рассказал. По информации друга, это первый такой поступок художника. Очевидно, спонтанный.

Друг подчеркнул, что Зиза – "очень активный человек, не в политическом плане". Он любил путешествия в горы и занимался спортом. Работал официантом и баристой в кафе. Ездил на подработки в другие города. Искал постоянную работу.

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Рефат Чубаров – глава Меджлиса крымскотатарского народа – подчеркнул, что российским захватчикам в очередной раз напомнили: Крым – это Украина. Чубаров сообщил, что акция была проведена в ночь на 16 мая. Он также поделился фотографией с места происшествия.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа подчеркнул, что это также напоминание оккупантам – им следует как можно скорее выметаться из Крыма.

"Ожидаем, что в следующий раз коктейль Молотова тоже достигнет своей цели", – заявил Чубаров.

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