Оккупанты задержали и уже двое суток удерживают секретаря Новокаховского горсовета

Военные России задержали и уже двое суток удерживают Дмитрия Васильева, секретаря Новокаховского городского совета.

Об этом в фейсбуке сообщила его супруга Людмила Васильева. Ее слова подтвердил Новокаховский городской голова Владимир Коваленко.

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Дмитрий Васильев уже более двух суток захвачен и удерживается российскими оккупантами в подвале здания полиции Новая Каховка, которое они используют как офис так называемой "комендатуры",

– написала жена Васильева.

Также она сообщила, что об этом факте знают глава Херсонской облгосадминистрации.

О задержании также сообщил и друг Дмитрия Васильева – Олег Зайченко.

Он написал, что секретарь Новокаховского горсовета имеет четкую проукраинскую позицию и раньше отказался от гуманитарной помощи оккупантов, послав их вслед за российским кораблем.

Я предполагаю, что Диму сейчас "ломают" на подписание каких-то бумаг или провозглашение каких-либо заявлений. Помочь Дмитрию Васильеву сейчас можно только оглаской,

– написал Зайченко.

Отметим, что это впервые оккупанты прибегают к похищению городских глав, которые не идут с ними на сотрудничество. Так был похищен, но впоследствии освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. Попал в руки оккупантов и городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев.

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